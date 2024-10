Homens armados com fuzis tentam invadir área do tráfico no Rio; veja vídeo

O objetivo da operação, segundo a polícia, é evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que durante a ação, criminosos atravessaram ônibus na principal via da região, a fim de atrapalhar a operação. "Assim que houve a entrada do Bope, fizeram esse tipo de retaliação que é uma estratégia para desviar o foco das forças policiais. Mas não houve registro de confrontos, não temos relato de prisões", disse à GloboNews tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM-RJ.

Nos últimos 12 meses já foram 136 veículos sequestrados. "A recorrência dos casos mostra a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", lamentou em nota a Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio.