PM lança megaoperação em Salvador em meio à onda de violência na cidade

Foram convocados policiais das seguintes unidades especializadas: Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes), popularmente apelidadas de 'Caatinga'; Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPTs/Rondesp); Batalhões de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo); Polícia de Choque; entre outros.

A intensificação no combate a facções criminosas acontecerá por tempo indeterminado Imagem: Rafael Rodrigues / Ascom SSP

Guardas, agentes de proteção ambiental, esquadrões de motociclistas e cavalarias do interior também reforçam a operação. A ação terá como objetivo o combate a crimes contra a vida e o patrimônio, além de confronto com o narcotráfico.

Salvador e região metropolitana registraram 15 mortes em 24 horas, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado no último dia 17. Entre as ocorrências está uma chacina policial com 5 mortos no município de Candeias.