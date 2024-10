Coronel: Treinamento de CAC de atirador no RS ampliou resistência à polícia

Bolsonaro veio disposto a cobrar a fatura, como mostraram as várias falas dele ontem. E ele dará problema para Nunes. [...] Depois, Bolsonaro disse que é o candidato em 2026, apontando para Nunes e falando que vai querer o apoio dele. E também constrangeu Tarcísio, que Nunes havia apontado como o grande nome do país no momento. E disse mais: que fará sugestões a Nunes durante o governo. Ele está constrangendo e avisando que cobrará a fatura de uma coisa que ele não fez. Ele não apoiou Nunes; quem fez isso foi Tarcísio.

Tales Faria

