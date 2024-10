Corpo de dentista é encontrado às margens de estrada rural no Pará

A Polícia Civil do Pará instaurou inquérito para investigar a morte de um dentista, identificado como Gustavo Silva Oliveira, encontrado sem vida nesta quarta-feira (23).

O que aconteceu

Gustavo foi encontrado morto e seminu. O corpo do dentista estava às margens de uma estrada rural na cidade de Tucumã, localizada no sul do Pará.

Corpo foi localizado por um motorista de um transporte escolar. Conforme a investigação, o condutor notificou moradores sobre o corpo na estrada. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada.