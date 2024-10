Cabo do Exército é preso em SP por suspeita de ligação com grupo neonazista

Além do militar, um suspeito de exercer liderança do grupo foi preso. Ele também estaria ligado a um homicídio de um jovem do movimento punk ocorrido em 2011. Para o Gaeco, o crime foi motivado pela ideologia do agressor e demonstra o "alto grau de violência fomentado pelos investigados por integrarem a organização".

A investigação descobriu que o grupo tinha uma banda que fazia apresentação em eventos neonazistas pelo país. Bandeiras neonazistas eram exibidas nesses encontros e discursos de ódio promovidos nos locais atraíam um "crescente número de seguidores". Alguns desses encontros chegavam a reunir mais de 30 pessoas.

Esse mesmo grupo realiza uma cerimônia de "batismo" para os novos membros. Esse ritual tinha como objetivo "fortalecer os laços internos e reafirmar a adesão à ideologia nazista, sendo considerado crucial para a coesão e expansão do grupo".

Os membros do grupo se autodenominam skinheads neonazistas. Segundo o Gaeco, eles adotam como "símbolo o Sol Negro — um emblema associado ao ocultismo nazista e à supremacia ariana — com um fuzil AK-47 ao centro. Esse símbolo representa, na visão dos investigados, tanto a supremacia branca quanto a glorificação da violência, indicando a disposição do grupo para o uso da força em sua imposição ideológica".

As investigações do caso continuarão, informou o Ministério Público de Santa Catarina. As apurações visam identificar todos os envolvidos no grupo para responsabilizá-los criminalmente.