Ex-prefeito de cidade de MT é preso com R$ 600 mil em drogas

Segundo a polícia, ex-prefeito também disse fazer serviços para o tráfico de drogas "há 40 anos". Entorpecentes transportados por Antônio estavam escondidos embaixo dos assentos do carro, e carga foi localizada com o auxílio de cães farejadores. A polícia não informou se Antônio prestaria serviço para alguma organização criminosa.

Tribunal de Justiça de Goiás converteu a prisão do ex-prefeito de flagrante para preventiva. Na decisão, a juíza Lorena Prudente Mendes justificou a manutenção do encarceramento do suspeito com base na gravidade do delito e por entender que o preso oferece risco à ordem pública, além da reiteração do crime.

Dada a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas e considerando o histórico do investigado, a prisão preventiva é necessária [...] É de se destacar que o autuado afirmou, perante a autoridade policial, que pratica a atividade ilícita há mais de 40 anos, o que indica risco de reiteração caso posto em liberdade.

-- Lorena Prudente Mendes, juíza do TJGO

Antônio Xavier de Araújo foi prefeito de Rio Branco por dois mandatos, entre 2013 e 2020. Em 2021, o ex-líder municipal foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de desvios de recursos públicos da prefeitura. Antes de chegar ao executivo, ele também foi vereador da cidade por cinco mandatos, de 1982 a 2004.

Ao UOL, a defesa de Totonho alegou que "o momento é de investigação preliminar, tudo prematuro e de muita desinformação". O advogado Breyner Rezende de Jesus disse que recorreu da decisão do TJGO que converteu a prisão em flagrante para preventiva e alegou inocência do ex-prefeito. Ele não comentou a informação da PMGO de que o político teria admitido trabalhar para o tráfico há 40 anos. "Com o caminhar da instrução processual toda verdade será revelada e a inocência provada. A família aguarda ansiosamente retorno', disse o advogado de Totonho.

Rio Branco é uma cidade com cerca de cinco mil habitantes, distante mais de 300 km de Cuiabá. O município fica próximo à fronteira com a Bolívia, e o tráfico local é controlado pelo Comando Vermelho, organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro, e segunda maior em atuação no país.