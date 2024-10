Médica é investigada por mentir que câncer de mama não existe

CRM "já tomou conhecimento sobre a postagem". Em nota enviada ao UOL, o Conselho Regional de Medicina do Pará afirmou que apura o caso e que os procedimentos do CRM tramitam sob sigilo. O perfil de Lana nas redes sociais, que tinha quase 10 mil seguidores, foi fechado após a repercussão do vídeo.

Médico também é investigado por ligar mamografia a câncer de mama

Médico Lucas Mattos também é investigado por Conselho Imagem: Reprodução de vídeo

O médico Lucas Ferreira Mattos, por sua vez, é investigado pelo Cremesp por publicar vídeo ligando a mamografia ao câncer de mama. "Mamografia gera uma radiação para a mama equivalente a 200 raios-X. Isso aumenta a incidência de câncer de mama, por excesso de mamografia", afirmou, sem comprovação científica.

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) afirmou que "está investigando o caso em questão". O órgão também apontou que o caso segue sob sigilo.