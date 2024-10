Vendedores do Brás vivem tensão sem saber o que foi perdido no incêndio

Como foi o incêndio

Fogo começou por volta das 6h44 no segundo pavimento do edifício e destruiu cerca de 200 lojas, segundo estimativa da Defesa Civil. A rua foi isolada e os Bombeiros tentam controlar as chamas.

Imóvel está com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto, informou capitão Maykon Cristo, responsável pela operação. Segundo a Defesa Civil, o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027.

Três pessoas foram levadas para postos de saúde na região. Elas têm estado de saúde estável, informou a Prefeitura de São Paulo. Duas estão em observação no Hospital Tatuapé e uma recebeu alta após dar entrada na AMA Pari.

Teto do shopping colapsou, mas prédio não corre risco de desabar totalmente. O caso é acompanhado pela Defesa Civil.

Moradores de um prédio ao lado do imóvel foram orientados a deixar suas casas. Comerciantes de imóveis vizinhos ao Shopping 25 estão retirando suas mercadorias do local. Até o momento, as chamas não atingiram os prédios ao lado do shopping. Os bombeiros informaram que atuam para reduzir o incêndio e evitar a propagação das chamas para outros espaços.