Homem que matou namorada grávida por não querer filho negro virá réu no AM

Antes, a Justiça decidirá se o réu irá a júri popular. A decisão ficará a cargo do juiz do caso, Fábio Lopes Alfaia, durante audiência de instrução. Como o processo possui testemunhas confidenciais, o juiz determinou que elas poderão ser ouvidas de antecipadamente.

Victor de Souza Rocha foi preso em 21 de novembro de 2023 e permanece encarcerado. O UOL não conseguiu contato com a defesa do réu. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Rocha e Karine Sevelho eram namorados, mas --segundo a polícia-- a relação acabou após o réu descobrir que a vítima estava grávida. Na época, o suspeito passou a importunar Karine para que ela abortasse, porque não queria ter um filho com características negras, mas a jovem recusou. As informações foram repassadas pela Polícia Civil do Amazonas na ocasião em que o réu foi preso, em 2023.



A vitima estava no sétimo mês de gestação quando foi assassinada. "No dia do crime, Karine teria ido encontro ao Victor para informar que sua família tinha conhecimento de que ele seria o genitor do bebê e afirmar que não iria realizar o aborto", informou o delegado Ricardo Cunha, que conduziu as investigações. Segundo a polícia, Victor não aceitou a decisão e matou Karine.



O corpo de Karine foi encontrado em um matagal no dia 26 de maio de 2022. Ela estava com o rosto desfigurado, com sinais de agressões e torturas pelo corpo, além de ferimentos provocados por arma branca.

