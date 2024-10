Caso Marielle: familiares e única sobrevivente serão ouvidos em julgamento

Quem são as testemunhas?

Fernanda Chaves, ex-assessora de Marielle: ela estava no carro ao lado da vereadora no momento do atentado e foi a única sobrevivente do crime;

Marinete da Silva, mãe de Marielle: advogada, ela fundou ao lado da família, no mesmo ano em que aconteceu o crime, o Instituto Marielle Franco;

Monica Benicio, viúva de Marielle: militante de direitos humanos e ativista LGBTI+, estava com Marielle Franco há 14 anos quando ela foi executada;

Ágatha Reis, viúva de Anderson Gomes: casada com o motorista, ela é mãe do único filho dele, Arthur, que tinha um ano na época do crime;

Carolina Rodrigues Linhares: perita criminal;