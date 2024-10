Médico é suspeito matar esposa com remédio em sorvete e injeções no RS

Um médico foi preso nesta terça-feira (29) suspeito de matar a companheira com medicamentos de uso hospitalar em Canoas (RS).

O que aconteceu

O médico emergencista Andre Lorscheitter Baptista é suspeito pela morte da enfermeira Patrícia Rosa dos Santos. O crime foi no dia 22 de outubro, e a Justiça decretou prisão preventiva dele enquanto o caso é investigado como feminicídio.

Andre teria oferecido um sorvete que continha Zolpidem à esposa. Após consumir o remédio, usado para tratamento de insônia, a mulher adormeceu. A embalagem do sorvete foi encontrada pela polícia na casa, apenas com um resquício do doce ao fundo.