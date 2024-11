Caso Marielle: por que pena de Lessa foi maior que a de Élcio de Queiroz?

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados na quinta-feira (31) pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Apesar de ambos terem participado do crime, as penas são diferentes.

O que aconteceu

Ronnie Lessa ficará mais tempo na cadeia. O Conselho de Sentença do 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro o condenou a 78 anos e nove meses de prisão.

A pena de Élcio de Queiroz é 20 anos menor. O mesmo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro decidiu que o ex-policial militar deve passar 59 anos e oito meses na cadeia.