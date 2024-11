Lessa e Queiroz são condenados pelas mortes de Marielle e Anderson

Lula apresenta PEC da Segurança que dá mais poder à Polícia Federal. A Proposta de Emenda Constitucional foi elaborada pelo Ministério da Justiça para combater organizações criminosas e o presidente apresentou a proposta aos governadores dos estados. O governo federal quer criar um pacto nacional entre União e estados e propõe a integração dos sistemas de segurança e equiparação das polícias nacionais e estaduais, com criação de uma força ostensiva, equivalente à Polícia Militar, nacionalmente. O texto também dá mais poder à Polícia Federal e defende que ela atue em todo o país como uma polícia judiciária, a PRF também teria poder ostensivo. Entenda a proposta.

Corinthians perde para o Racing e fica fora da final da Sul-Americana. O time argentino venceu o jogo de ontem por 2 a 1 e vai decidir o título com o Cruzeiro, do goleiro Cássio, em uma decisão continental que ocorre depois de 32 anos. Yuri Alberto inaugurou o placar, marcando para o Timão, mas Quintero virou em três minutos, sendo um gol de pênalti. A final da Sul-Americana terá Brasil x Argentina depois de sete anos. Em 2017, o Independiente derrubou o Flamengo. O jogo do título será dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai. Saiba como foi a partida.

Lira diz que PT pediu vaga no TCU para apoiar Hugo Motta. Em entrevista à Folha, o atual presidente da Câmara afirmou que foi fechado um acordo para que o partido indique um representante a uma vaga no Tribunal de Contas da União durante as negociações por apoio à candidatura do deputado do Republicanos-PB à presidência da Casa. Com a aposentadoria de dois ministros do tribunal, duas vagas serão abertas até 2027, e a indicação de novos nomes em troca do apoio entrou nas negociações porque, segundo Lira, o PT reclamou que politicamente nunca teve um representante no TCU. Leia a entrevista.

Desemprego no 3º trimestre cai para a menor taxa em 12 anos. O índice de desocupação caiu para 6,4% no trimestre encerrado em setembro, a menor taxa para o período desde o início da série histórica da Pnad Contínua do IBGE em 2012. Segundo os dados, 7 milhões de pessoas ainda buscam trabalho, menor número desde janeiro de 2015. Em 2023, eram 8,3 milhões no terceiro trimestre. O número de ocupados subiu para 103 milhões, com destaque para os setores da indústria e do comércio. O setor privado registrou o recorde de 53,3 milhões de funcionários. Veja os números.

Polícia da Venezuela faz postagem com silhueta de Lula e ameaça. A Polícia Nacional Bolivariana, controlada pelo chavismo, publicou em suas redes sociais uma imagem que mostra a silhueta do presidente e a bandeira brasileira acompanhada da mensagem de que Caracas "não aceita chantagens de ninguém". Na imagem ainda há a hashtag "Quem mexe com a Venezuela se dá mal". A relação entre Venezuela e Brasil se desgastou após a eleição presidencial de julho, na qual Maduro foi declarado vencedor em meio a denúncias de fraude, e piorou após o veto brasileiro ao ingresso do país como parceiro do Brics. Segundo a colunista do UOL Carla Araújo, a postagem foi recebida com indignação no Palácio do Planalto e no Itamaraty e auxiliares de Lula avaliam que responder pode agravar ainda mais a situação.