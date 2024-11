Em que fase está o projeto de túnel submerso que ligará Santos ao Guarujá

Com custo estimado de R$ 6 bilhões em parceria público-privada (PPP) com investimentos do governo federal e do governo de São Paulo, o leilão para a construção do primeiro túnel submerso da América Latina está previsto para o segundo semestre de 2025.

O que aconteceu

Governo de SP prevê a criação de uma "superquadra" para reduzir o impacto na população do entorno durante as obras para a construção do túnel submerso. A proposta do novo traçado foi apresentada nesta segunda-feira (28) de um espaço equivalente a quatro campos de futebol na região do Macuco, em Santos.

No Guarujá, a saída do túnel será desviada de uma área em processo de reurbanização. Com isso, ganhará uma extensão de 1,5 km até a rodovia Cônego Domênico Rangoni para a circulação de carros, motos, caminhões e ônibus. A estrutura também contará com uma ciclofaixa e espaço para pedestres.