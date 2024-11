Intervenção policial mata um negro a cada 4 h em 9 estados brasileiros

Uma pessoa negra morreu a cada quatro horas em intervenções policiais registradas em nove estados do Brasil em 2023, de acordo com levantamento da Rede de Observatórios da Segurança divulgado nesta quinta-feira (7).



Os negros representam quase 90% dos mortos neste tipo de intervenção, segundo o estudo.

O que aconteceu

Ao todo, foram 4.025 mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil no ano passado. Do total, 2.782 eram negros — ou seja, 87,8% dos casos com registros de raça e cor. De acordo com o Censo do IBGE de 2022, 55,5% da população brasileira é negra. Vale destacar que em 856 casos não houve registro da raça da vítima, o que pode indicar uma subnotificação ainda maior das mortes.

Apesar de uma redução no número de mortes em relação ao ano anterior, o perfil racial dos mortos segue o mesmo. Em 2022 foram 4.219 mortes, sendo 87,4% de negros.