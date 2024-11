Temido na fronteira: quem é 'Colômbia', que teria mandado matar Bruno e Dom

O caso

Dom e Bruno desapareceram no Vale do Javari no início de junho. Depois de 24 horas sem dar notícias, as famílias de ambos fizeram o alerta pelas redes sociais e acionaram a polícia. Os corpos foram encontrados 10 dias depois.

Para o MPF, a possível motivação do crime está ligada à defesa dos direitos indígenas decorrente da atuação do indigenista Bruno Araújo no combate à pesca ilegal dentro da reserva indígena.

* Com informações da Agência Estado e reportagem de janeiro de 2023