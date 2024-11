Sakamoto: Derrite tenta acusar quando deveria explicar morte de menino

Para Sakamoto, a política estadual de segurança pública tem focado pouco em ações de inteligência e muito na letalidade policial.

A cúpula da segurança tem que instituir uma política que use inteligência, que use técnica, que use investigação, que não use a porrada como primeira alternativa. O que a gente tem visto na política estadual desde que assumiu o secretário Guilherme Derrite na Segurança Pública é a redução da importância das câmeras corporais nas fardas, o que é útil para a investigação de ações policiais, e um aumento da política do quebra e arrebenta, que a gente vê na Operação Escudo e na Operação Verão.

O secretário é um homem inteligente. Ele fez, na verdade, um twist retórico. Ao invés de se explicar, ele exigiu que a deputada se explicasse: 'A senhora que está acusando, é que precisa provar'. Ele tentou fugir da resposta acusando a deputada. Tenta acusar na hora em que é acusado. Ele é que tem que se explicar, porque esse sangue da criança, hoje, está na mão da Polícia Militar.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

