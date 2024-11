Organizações repudiam morte de criança em ação da PM em SP: 'Inadmissível'

Polícia Civil disse que abriu inquérito para apurar a origem do disparo que matou a criança. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que fará perícia nas armas apreendidas dos policiais militares envolvidos na ocorrência e no local onde a criança foi baleada. Segundo a PM, sete policiais envolvidos na ação foram afastados das ruas.

PM disse que fazia patrulhamento quando foi atacada por um grupo de dez suspeitos e revidou disparos. Além de Ryan e Gregory, um adolescente de 15 foi baleado na ação e está internado. Moradores contestam a versão da PM e negam o confronto.