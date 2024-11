Secretário é acusado de atropelar jovem na BA e fugir; vítima morreu em UTI

O pai da vítima, dono de um restaurante famoso na cidade, foi quem levou o filho para uma UPA após ser avisado do incidente. Essa familiar conta que a equipe da unidade apenas prestou os primeiros socorros e recomendou alta médica.

André Luiz, então, levou o filho ao Hospital Geral de Camaçari, município próximo, onde foi identificado traumatismo intracraniano. Ele ficou internado até a quarta-feira, quando teve a morte confirmada.

A Polícia Civil informou que investiga o caso. Os veículos foram periciados e os policiais procuram por câmeras de segurança que possam ter registrado o incidente.

Paulo Roberto Carneiro foi exonerado do cargo de secretário na quarta-feira, dia da morte do jovem. "Em tempo, nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de tristeza,

lamentando profundamente o ocorrido e estando à disposição para prestar todo o apoio à família, independentemente do resultado das investigações", diz trecho de nota da prefeitura. A família diz que ainda não foi procurada pelo município.

André Hugo foi sepultado nesta quinta-feira (7). "Estamos arrasados, em situação de extrema dor que nem consigo mensurar. E, no meio disso tudo, a dor da injustiça. Foi uma sequência de falhas. Ele tinha tudo pela frente", lamentou a familiar.

O UOL não conseguiu localizar Carneiro. O espaço segue aberto para manifestação.