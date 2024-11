Falso advogado: criminosos enganam vítimas com nomes de escritórios famosos

A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou uma operação na manhã desta sexta-feira (8) contra um grupo especializado no golpe do "falso advogado".

O que aconteceu

A quadrilha se apresentava pelo nome de autoridades públicas e de escritórios famosos de advocacia. Os suspeitos entravam em contato com as vítimas e as induziam a fazer pagamentos de custas judiciais para o levantamento de alvarás e recebimento de valores de supostas vitórias em ações na Justiça.

O grupo, composto por seis pessoas, pedia para que o dinheiro fosse transferido para uma conta de pessoa física. Segundo a polícia, para passar mais credibilidade, os golpistas usavam números de processos reais e se passavam pelos advogados envolvidos na causa.