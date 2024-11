Sakamoto sobre ataque em GRU: 'Ricos viram amostra do que vivem os pobres'

O tiroteio ocorrido no Aeroporto de Guarulhos (SP) na tarde desta sexta (8) mostrou às pessoas mais ricas como é o cotidiano de quem vive cercado pelo crime organizado, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News. Um empresário ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) foi assassinado no maior aeroporto da América do Sul.

O que aconteceu no Aeroporto de Guarulhos agora é uma coisa inacreditável: um tiroteio com morte no aeroporto mais importante do país, no principal hub aéreo da América do Sul. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ele ressaltou que o PCC está espalhando suas ações, com a certeza de impunidade.