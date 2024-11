'É tudo assustador e ainda muito misterioso', diz Salaro sobre morte em GRU

O ataque a tiros que matou o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), e deixou três pessoas feridas no aeroporto de Guarulhos (SP), ainda é muito misterioso e assustador, afirmou o colunista Valmir Salaro na edição do UOL News da tarde deste sábado (9).

"Existe muito mistério e todo mundo é suspeito nessa história. Até agora, a polícia começou as investigações, já ouviu os quatro policiais militares que foram contratados pelo empresário criminoso para fazer a própria segurança, policiais que, na hora de ficar com a família, estavam fazendo a segurança desse empresário."