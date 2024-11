Ataque que matou delator do PCC feriu três; motorista de app está na UTI

PMs chegaram ao terminal 2 no veículo Trailblazer. O veículo foi ocupado ainda pelo filho de Vinícius, de 11 anos, e José Luiz Vilela Bittencourt, 23, amigo do empresário. Ambos também tiveram os telefones celulares apreendidos para que a Polícia Civil possa apurar com quem conversaram e o que foi falado.

PMs responsáveis pela segurança de Gritzbach prestaram depoimento. Com base nos relatos, a Polícia Civil irá detalhar como foi a atuação deles na segurança do empresário. Os agentes foram identificados como Leandro Ortiz, 39, Adolfo Oliveira Chagas, 34, Jefferson Silva Marques de Sousa, 29, e Romarks César Ferreira de Lima, 35.

Empresário havia retornado de viagem de Maceió com a namorada e o motorista. A garota deixou o aeroporto com um dos PMs que integrava a escolta do empresário. Ela já foi ouvida pelas autoridades.

A polícia investiga se ele foi assassinado a mando do PCC. Mas não descarta outras possibilidades, como queima de arquivo, já que havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas.

Pivô de guerra no PCC

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach era suspeito de envolvimento na morte de um integrante do PCC Imagem: Divulgação

Ameaçado pelo PCC já havia escapado de um atentado no Natal de 2023. O ataque ocorreu no prédio onde ele morava no Jardim Anália Franco, no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Na ocasião, um atirador disparou quando Gritzbach se aproximou da janela para fazer uma filmagem com o celular. Ninguém se feriu. O empresário passava o Natal com o pai, filhos e tios.