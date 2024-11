Ambulante é derrubado em confusão com agentes da prefeitura no Brás; veja

Um vendedor ambulante foi agredido e caiu no chão durante uma confusão com agentes da Prefeitura de São Paulo no sábado (9) na avenida Celso Garcia, no bairro do Brás, na região central.

O que aconteceu

Vídeo mostra gritaria enquanto os agentes municipais recolhem as roupas no chão. A ação contava com o apoio de policiais militares. O vendedor chega a tentar dar um soco em um dos homens envolvidos no recolhimento das peças.

Na sequência, os agentes se unem e começam a agredir o ambulante com socos e chutes. O homem, então, cai no chão e a população ao redor reage. Um dos funcionários da prefeitura chega a bater boca com uma pessoa.