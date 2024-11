'Empresário teria trunfo para não ter sido morto antes', diz desembargadora

E quando estou falando isso, ah, mas tenho certeza que é o PCC, não é? É um contexto do PCC, isso acontece por conta do PCC, de todas as relações, toda a teia do PCC. Pode ter havido, como tudo indica, a participação de policiais, seja entregando o roteiro do empresário, seja entregando os passos dele, seja vendendo a morte, seja eliminando o arquivo, porque ele também estava denunciando policiais e delegados que teriam envolvimento com o primeiro comando da capital, não importa.

Leonardo Sakamoto

