Mãe de motorista de app que morreu em Guarulhos passa mal em velório

A mãe do motorista de aplicativo Celso Araújo Novais que morreu baleado em Guarulhos passou mal e desmaiou durante o velório do filho na noite deste domingo (10). Ela disse aos outros filhos por telefone: "Não me deixem nunca mais sozinha, nunca mais". O velório ocorreu em um cemitério de Guarulhos e reuniu dezenas de familiares.

O que aconteceu

A mãe de Celso Araújo chegou muito abalada ao local e foi consolada por amigos e familiares do motorista. Ela veio de Brasília e enfrentou uma viagem de cerca de 20 horas para se despedir do filho. "Pode chorar, põe tudo para fora", diziam amigos e parentes próximos. Ele morreu atingido pelos disparos que também mataram o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach no aeroporto.

A irmã do motorista Juliana Araújo afirmou que a mãe dela e de Celso Aparecida Camilo de Araújo teve uma queda de pressão ao chegar no cemitério por volta das 19h15. Aparecida pediu que a filha fizesse uma chamada de vídeo com os outros filhos para se distrair. "Não vou permitir que ela entre na sala até recuperar um pouco as energias", disse Juliana, também muito abalada e com a voz embargada.