Apóstolo Rina: o que se sabe sobre morte de líder da Bola de Neve

A concessionária da rodovia informou, no resgate, que ele apresentava uma fratura na clavícula. Segundo relatos de quem presenciou o momento do acidente, o apóstolo aparentava ter muitas costelas quebradas.

Rina foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele chegou à unidade de saúde em estado grave e em parada cardiorrespiratória.

O líder evangélico foi intubado e recebeu manobras de reanimação por 50 minutos, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

O Hospital de Clínicas da Unicamp informa que o pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, da Igreja Bola de Neve, deu entrada na Unidade de Emergência Referênciada no final da tarde deste domingo (17-11), vitima de acidente de moto. Paciente chegou grave em parada cardiorespiratoria trazido pelo resgate da concessionária Rota das Bandeiras. Paciente com pneumotórax foi intubado e recebeu massagem de reanimação por 50 minutos, porem, sem resposta e infelizmente foi a óbito.

Assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da Unicamp

0:00 / 0:00

Quem era o apóstolo Rina

Rinaldo Pereira Seixas tinha 52 anos e fundou a Bola de Neve Church. Apóstolo Rina ou AP, como era conhecido, nasceu em São Paulo e ficou famoso por ser o líder da igreja.