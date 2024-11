Feriado de 20 de novembro é nacional? Entenda o Dia da Consciência Negra

A data remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores do Brasil durante o período colonial, de resistência contra a escravização negra no país.

Calendário nacional de feriados até o fim de 2024

20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) - quarta-feira;

- quarta-feira; 25 de dezembro (Natal) - quarta-feira.

O que é consciência negra?

A concepção de "consciência negra" está vinculada à apreciação das culturas de origem africana e à promoção da autoestima das comunidades e pessoas negras, impactadas de várias maneiras pelos efeitos do racismo.

Portanto, essa noção está diretamente ligada ao movimento do "orgulho negro", que busca validar a estética negra e reconhecer as culturas originárias do continente africano, as quais foram suprimidas durante o período de colonização europeia e o deslocamento forçado resultante da escravidão.