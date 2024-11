Quem é olheiro do PCC envolvido na execução de Gritzbach em aeroporto

Kauê do Amaral Coelho, 29, é o primeiro suspeito identificado de se envolver no assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, 38, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos no dia 8 de novembro. Ele está foragido e com a prisão temporária decretada pela Justiça. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo oferece recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro dele.

Quem é o suspeito?

Kauê é considerado olheiro do PCC no ataque. Segundo a polícia, ele ficou circulando pelo saguão do terminal 2 do aeroporto para acompanhar a chegada da vítima. Assim que viu Gritzbach seguindo para o desembarque, avisou aos atiradores que aguardavam na área de externa em um carro.

O homem já foi preso em 2022 por tráfico de drogas. Em agosto daquele ano, ele foi parado em uma blitz na zona norte de São Paulo a bordo de uma moto. No veículo, nada foi encontrado, mas ao perceberem o nervosismo de Kauê, os policiais o revistaram e encontraram 1.009 comprimidos de tenanfetamina (MDA), popularmente conhecida como "bala", e dois celulares. A droga pesava 477,8 gramas, indica o processo.