Chuvas intensas são previstas em grande parte do país neste fim de semana

Um alerta para chuvas intensas em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal durante o fim de semana foi divulgado neste sábado (30) pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Chuvas e ventos intensos são previstos em grande parte do país ao longo deste sábado (30) até a manhã de domingo (1º). Segundo o Inmet, a região atingida no período abrange áreas dos estados do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia, além do Distrito Federal.

Alerta é de "perigo potencial" para maior parte da região. As chuvas em municípios dos 12 estados e no DF podem chegar a 50 mm em 24 horas, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. Ainda de acordo com o instituto meteorológico, há baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nesses locais. Veja aqui os municípios que receberam o alerta amarelo.