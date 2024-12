Cientista Rogério Cezar de Cerqueira Leite morre aos 93 anos

Ele foi professor emérito da Unicamp. O engenheiro trabalhou como professor titular da instituição entre os anos de 1970 e 1987, dirigindo os institutos de Física e Artes e sendo o coordenador geral das faculdades durante sua carreira na universidade.

Membro do Conselho Editorial da Folha de S.Paulo. Ele entrou no conselho do jornal em 1978 e foi colunista até o ano de 2022. Em sua coluna, publicou sobre assuntos diversos, que vão de atuação de multinacionais, programa nuclear, nacionalismo e ensino superior.

Polêmica envolvendo Sérgio Moro. Em 2016, Cerqueira Leite publicou uma coluna na Folha chamando Moro de "juiz messiânico". Na ocasião, o então juiz federal escreveu uma carta de repúdio ao jornal e o acusou de "cegueira ideológica". "Intelectos condicionados por princípios de intolerância não percebem a diferença entre metáforas e ações concretas", respondeu o físico.

Ele deixa três filhos.

"Um dos mais importantes cientistas do país", diz Mercadante. Em nota, o presidente do BNDES lembrou que Cerqueira participou da implantação do projeto Sírius, maior infraestrutura científica do Brasil, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), e não pôde estar presente no lançamento fundamental do Projeto Orion neste ano por "saúde debilitada".