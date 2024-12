O que é um tsunami meteorológico, que atingiu litoral de Santa Catarina?

Em Santa Catarina já houve registros desse fenômeno. Eles ocorreram em novembro de 2009 na praia do Pântano, que também foi sentido na praia da Armação. Além desses, ocorreram dois eventos similares na praia do Cassino no Rio Grande do Sul em 1977 e em 2014.

Apesar de nome parecido, tsunami meteorológico é diferente de um tsunami. Tsunamis são causados por terremotos que provocam ondas gigantes —diferentemente do que acontece em tsunamis meteorológicos (ou meteotsunamis), gerados exclusivamente por questões climáticas.