Josias: Derrite é fusível queimado que ameaça deixar Tarcísio em curto

Se o Tarcísio não o substitui, entra em curto-circuito. Pelo andar da carruagem, a polícia de São Paulo não será domesticada do dia para a noite. Ao contrário; ela está fora do controle. O que está por vir não é agradável. À luz do que estamos verificando agora, o que está por vir é mais do mesmo.

Se o governador não toma providência, e a mais óbvia parece ser a substituição do Derrite, aí ele entra em curto-circuito. Agora ainda é possível enxergar o fusível se desgastando, mas o desgaste já foi transferido para Tarcísio. Josias de Souza, colunista do UOL

Embora se mantenha fiel a Jair Bolsonaro e siga práticas defendidas pelo ex-presidente, Tarcísio precisa responder à sociedade sobre a crescente truculência policial, na visão de Josias.

O Estado não pode se confundir com bandido. Ele existe para aplicar a lei e a polícia de São Paulo está extrapolando. Não é a única que faz isso no país, mas a PM-SP tinha uma fama mais adequada antes da posse do Tarcísio.

A coisa começou a ficar mais complicada depois que ele assumiu. Logo no início, ele já desmerecia as câmeras nos uniformes da polícia e depois conspirou contra elas. Agora, o governo de São Paulo tem que dar explicações ao Supremo sobre o uso das câmeras.