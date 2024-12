Tarcísio: PMs ligados a casos de violência serão 'rigorosamente punidos'

Governador se refere a dois casos recentes noticiados no início da semana. Um dos crimes resultou na morte de um jovem negro baleado pelas costas por um PM à paisana no início de novembro na saída de um mercado na capital paulista. O outro, com um homem sendo jogado de uma ponte por um policial na no bairro Cidade Ademar, na zona sul da capital.

Secretário de segurança também se manifestou sobre casos. "Policial não atira pelas costas em um furto sem ameaça à vida e não arremessa ninguém pelo muro", disse, em publicação na rede social X nesta terça.

Posicionamentos diferem do tratamento do governo paulista a outros casos de violência policial. Em março, o governador reagiu à denúncia de entidades à ONU sobre ações violentas e letais da PM paulista, afirmando não estar "nem aí".