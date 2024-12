Conheça o movimento 'antitrampo', que pressiona pelo fim da escala 6x1

Em meio a discussões sobre redução da jornada de trabalho, fóruns na internet que defendem uma transformação na maneira em como pensamos a relação com o trabalho têm ganhado participantes. O UOL conversou com os moderadores do fórum do Reddit r/antitrampo, maior comunidade brasileira sobre o assunto.

O que é o movimento 'antitrabalho'?

"Queremos acabar com o regime do trabalho assalariado". Organizadores do fórum r/antitrampo buscam um sistema em que "não seja possivel obrigar alguém a fazer o que não quer sob ameaça de não conseguir ter suas condições de sobrevivência". Nem todos os moderadores pensam igual, mas todos concordam com uma mudança radical nas relações de trabalho.

Fórum tem 125 mil membros e se opõe à escala 6x1. O espaço surgiu em inspirado na versão em inglês, o r/antiwork, que tem 2,8 milhões de membros e propõe ser "um lugar seguro para reclamar do patrão". Os moderadores buscam "organizar a insatisfação dos trabalhadores para buscar melhores condições de vida", através da criação de "um ambiente seguro para o trabalhador desabafar sobre os dissabores do mundo do trabalho".