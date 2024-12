Apontado como maior sonegador de imposto de SP é alvo de operação policial

A polícia apura, ainda, irregularidades na Fera Lubrificantes. A empresa está em nome do pai e do avô do investigado. O empresário, por sua vez, nega todas as acusações e afirma ser vítima de uma tentativa de "difamação".

A suspeita inicial da polícia que gerou a operação ocorreu após a apreensão de documentos e contratos de um posto de gasolina apontado como pertencente ao crime organizado. Entre os documentos estariam contratos com a formuladora de combustíveis que pertence ao empresário, segundo a investigação. Ainda segundo a apuração, essa mesma rede de postos teria como proprietária uma pessoa ligada a Vinicius Gritzbach, apontado como delator do PCC que acabou assassinado no aeroporto de Guarulhos no mês passado.

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) informou que "as diligências seguem em andamento para esclarecimento dos fatos". "A ação integra a investigação sobre branqueamento de capitais e sonegação fiscal envolvendo uma formuladora de combustíveis, que faz parte de um conglomerado composto por 188 empresas", finalizou

Empresário nega relação com crime organizado

Magro diz que está sendo vítima de um esquema de "difamação". Ao UOL, a defesa do investigado confirmou que tem pendencias tributárias com o estado, mas que busca "soluções viáveis" para a questão. A empresa ainda narra que há dívidas de precatórios do estado com o grupo.

O empresário nega envolvimento com o crime organizado. Ainda em nota, o grupo empresarial de Magro pontuou que todas as vendas realizadas ao posto investigado por ter ligação com o crime organizado foram devidamente comprovadas como legais e que desconhecia qualquer vínculo entre o proprietário da rede de postos com o delator morto. (veja nota completa abaixo)