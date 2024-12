Vereador, motorista e estudante: as vítimas da queda da ponte entre MA e TO

Avó de Lohanny, Silvana, 53, acompanhava o marido e a neta para a entrega em São Paulo (SP).

O corpo de Silvana foi resgatado na quarta-feira (25), junto com o do marido. Assim como no caso de Anísio, o corpo da mulher foi encaminhado para a estrutura do Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis e liberado no mesmo dia.

Kecio Francisco Santos Lopes

Kecio Francisco Santos Lopes, 42, vítima da queda da ponte no rio Tocantins Imagem: Reprodução/Redes sociais

Resgatado na terça-feira (24), Kecio, 42, também era motorista de caminhão. Piauiense, ele transportava uma carga de defensivos agrícolas.

Kecio deixou esposa e uma filha. Seu corpo também foi encaminhado para Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis e liberado aos familiares