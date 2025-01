Netos enterram avó com as mãos após não acharem coveiro em TO: 'Indignação'

Familiares de uma idosa de 87 anos que morreu em Miranorte (TO) precisaram sepultar a mulher com as próprias mãos neste domingo (5) por falta de um coveiro no cemitério municipal.

O que aconteceu

Vídeo mostra um grupo de pessoas sob chuva, cavando a terra com as mãos e apoio de baldes. ''O coveiro não está aqui, quem está fazendo o enterro da minha vó somos nós, os netos e os filhos'', dizem na gravação.

A idosa começou a ser velada às 8h30 e o sepultamento estava marcado para às 17h. A neta Tharwelcy Noleto relatou ao UOL que esperaram pelo coveiro por 30 minutos no cemitério São João Batista, mas não o encontraram em lugar nenhum.