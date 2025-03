Eduardo vira motivo de discussão entre Jair Renan e vereador do PT em SC

O vereador Jair Renan (PL-SC), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), discutiu com o vereador Eduardo Zanatta (PT) em uma sessão da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú (SC) ontem e na terça-feira.

O que aconteceu

Zanatta afirmou em discurso na terça que "quem tem medo, foge", em referência ao pedido de licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Não entendo o porquê fui citado sobre a fuga de um deputado federal da família Bolsonaro. Se ele está com medo de ser preso, ele se licenciou do mandato para ficar em outro país para falar mal do próprio Brasil [...] Quem tem medo, foge", disse o vereador.

Durante a fala, Renan pediu questão de ordem, alegando que Zanatta desrespeitou a família Bolsonaro. "Tem que ser muito baixo para falar da família. Tu é baixo, moleque", disse ele, que ficou com o microfone desligado após ter a questão de ordem negada.