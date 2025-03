Aluna se desequilibra de aparelho e morre após cair do 2º andar de academia

Vidro quebrou com o impacto do corpo da vítima, que morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, ela ainda estava suspensa por uma grade e sofria uma parada cardiorrespiratória. SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentou reanimá-la, mas a mulher não sobreviveu. A unidade ficará fechada até o início da próxima semana.

Academia publicou uma nota de pesar nas redes sociais. A Motivida disse que sempre teve como prioridade a segurança e o bem-estar de seus alunos, e que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos.

Caso foi encaminhado para a 3ª DP de Caxias do Sul. As causas do acidente e do óbito continuam sendo investigados pela polícia.