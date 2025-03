Por que europeu vivendo há 5 meses em abrigo não consegue voltar para casa?

A prefeitura afirma que tem atuado no acolhimento do estrangeiro, mantendo diálogo com órgãos oficiais, entidades e organizações que trabalham com refugiados. O secretário de Desenvolvimento Social, Elias Junior, diz que o município tem conversado com diferentes instâncias sobre o caso. "A Prefeitura participou ativamente desse serviço de acolhimento, inclusive dialogando com os órgãos oficiais, com entidades e organizações que fazem o acolhimento para refugiados", afirma.

Segundo ele, o governo municipal também está em contato com a Polícia Federal para regularizar a documentação do estrangeiro. "Estamos em contato com a Polícia Federal para a expedição do passaporte dele, para trazer essa regularidade documental para ele e também que ele tenha segurança na decisão de regressar ou permanecer aqui na nossa cidade", diz.

O cônsul honorário da Moldávia no Brasil, Flávio Bitelman, informou que o documento de viagem necessário para o retorno do estrangeiro já foi emitido, mas a viagem ainda não ocorreu por falta de recursos. Segundo ele, nem o consulado honorário, nem a família do moldavo, nem a Prefeitura de Santos têm condições financeiras para arcar com a passagem aérea, cujo custo pode chegar a R$ 10 mil. A única representação diplomática oficial da Moldávia na região está nos Estados Unidos, o que limita as opções de assistência direta ao cidadão.

Vácuo na legislação

O professor Tomas Olcese, da Universidade Cruzeiro do Sul, explica que o Brasil não tem obrigação legal de pagar a passagem de volta de um estrangeiro sem recursos. Para ele, o país tem deveres jurídicos apenas em casos de refugiados ou asilados políticos. "Se esse estrangeiro estivesse em um país europeu, haveria suporte governamental. O Brasil não dispõe de um programa como o da União Europeia para financiar o retorno voluntário de estrangeiros sem recursos", destaca.

Ele avalia que, diante da ausência de um programa governamental específico, uma alternativa poderia ser uma campanha de arrecadação de recursos para custear a viagem do estrangeiro. "Uma possível solução seria fazer uma campanha de arrecadação virtual de recursos para custear essa viagem, com divulgação no país de origem do migrante", afirma.