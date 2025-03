Guerra milionária: o que se sabe sobre as investigações do caso Embelleze

Personagem fictício

Segundo as investigações, Monique usou uma identidade falsa para manipular emocionalmente Itamar Serpa. A Polícia Civil afirma que ela criou um pseudônimo fictício, "Jéssica Ferraz", com o qual mantinha contato com o empresário por e-mails ao longo dos anos.

A personagem, apresentada como amiga e confidente, enviava mensagens alertando Itamar sobre supostas conspirações de familiares e funcionários. A estratégia de isolamento teria permitido que Monique e seus cúmplices controlassem as decisões do empresário, que passou a confiar apenas nela.

Segundo a Polícia Civil, com a ajuda do filho e do então companheiro, Monique teria induzido Itamar a realizar transferências milionárias, alterar seu testamento e contratar seguros de vida em seu favor. Mesmo quando o empresário foi internado com sangramentos no fígado, em junho de 2023, o grupo teria continuado a realizar movimentações financeiras em seu nome.

Monique nega acusações

Após a repercussão do caso, Monique Elias publicou vídeos em suas redes sociais rebatendo as acusações. A influenciadora negou em Stories no Instagram, onde possui mais de 610 mil seguidores, que tenha manipulado ou afastado Itamar Serpa da família e afirmou que não apagará comentários nem encerrará seu perfil no Instagram. "Nunca vi tanta mentira e tanta falsidade juntas. A Globo podia aproveitar e contratar os atores", declarou.