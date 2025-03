CPTM: trecho parado da linha 7-Rubi não tem previsão de volta após alagar

Devido às fortes chuvas que atingem a Grande São Paulo, a circulação de trens está interrompida entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, da Linha 7-Rubi da CPTM, desde as 15h35 deste domingo (23/03). Entre 14h34 e 15h15, as composições deixaram de circular entre Francisco Morato e Jundiaí. O Sistema Paese foi acionado para atender aos passageiros no trecho. A CPTM permanece monitorando novos possíveis pontos de alagamento para garantir a segurança dos seus passageiros. Nota da CPTM

Outras linhas seguem com a operação normal. No entanto, os trens da linha 8-Diamante e a linha 9-Esmeralda apresentam maior intervalo por conta de ações de manutenção pré-programadas.

Chuva em São Paulo

Todas as regiões da capital paulista ficaram em estado de alerta para alagamentos. São Paulo ficou em estado de atenção até às 18h40, segundo o CGE (Centro de Emergências Climáticas). Depois, radares meteorológicos mostraram pontos de chuva fraca em pontos isolados, já sem risco de temporal.

Várias cidades receberam o alerta da Defesa Civil de chuvas severas. O calor dos últimos dias, o vento em altos níveis da atmosfera e a umidade elevada provocaram as chuvas intensas em todo o estado.

Última semana de março terá sol entre nuvens e chuvas fortes. Tempo abafado favorece pancadas fortes entre o meio da tarde e o início da noite.