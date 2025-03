Greve da CPTM em SP: Ferroviários não vão parar na quarta

Paralisação futura ainda não está descartada, segundo o diretor. Os ferroviários haviam aprovado o indicativo de greve, em votação na noite de ontem contra a privatização.

Além das três linhas da CPTM, o Metrô também funcionará normalmente. A informação foi confirmada Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, nesta noite.

Mais de 4,6 milhões de pessoas residem nas regiões atendidas pelas três linhas. As linhas a serem leiloadas conectam a região central da capital paulista à zona leste e cidades como Mogi das Cruzes, Suzano e Guarulhos.

Reclamações

Os ferroviários indicaram greve em manifestação contra a privatização de três linhas da CPTM. O sindicato reclama da "falta de diálogo" do governo com a categoria, que receia planos de demissão em massa de servidores e a piora no serviço de transporte prestado à população, segundo afirmou ao UOL um representante da classe.

A abertura do leilão para receber as propostas de concessão ocorre na próxima sexta-feira (28). Uma sessão pública está programada para ocorrer na sede da B3, a Bolsa de Valores, no centro histórico da cidade de São Paulo.