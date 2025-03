Em decisão sobre Itaquaquecetuba, Dino diz que GCMs não podem ser polícias

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou a mudança de nome da Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba para Polícia Municipal. A decisão deve servir como base para proibir que outras cidades façam o mesmo.

O que aconteceu

O ministro entendeu como inconstitucional e relatou que a mudança poderia abrir um precedente "perigoso" para estados e municípios. A decisão foi publicada hoje pela Corte e pode influenciar em outras leis municipais para mudança de nome da GCM em São Paulo.

Decisão do STF concorda com a do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Anteriormente, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade alegando uma possível irregularidade na mudança da nomenclatura, o que foi acatado pela Justiça paulista.