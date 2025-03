Casal acusado de matar família com arroz envenenado no Piauí vira réu

A Justiça do Piauí tornou réu o casal acusado de matar oito pessoas, sendo cinco da mesma família, com arroz envenenado em Parnaíba, no litoral piauiense.

O que aconteceu

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba recebeu ontem a denúncia do MP-PI. O promotor Silas Sereno Lopes denunciou Maria dos Aflitos da Silva e Francisco de Assis Pereira da Costa por oito homicídios qualificados e três tentativas de homicídio qualificado.

O UOL tenta localizar a defesa do casal. O espaço está aberto para manifestação.