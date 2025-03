PM que atirou contra estudante e motorista de aplicativo no Rio é indiciado

A cabeleireira teve o celular roubado na Penha, zona norte do Rio, às 23h do dia 23 de fevereiro. Duas horas depois, apontou para seu marido dois homens com características semelhantes no mesmo bairro.

Já na madrugada do dia seguinte, o PM emparelhou seu carro à motocicleta pilotada por Thiago. Ele, que trabalhava como motorista por aplicativo, levava Igor para casa depois de ele ter trabalhado na noite de domingo em uma casa de samba no mesmo bairro onde ela foi roubada.

Josilene e Carlos afirmaram à delegada Lorena Gonçalves Lima Rocha que o policial só atirou porque viu Igor tentando sacar uma arma. A suposta arma não foi localizada.

Estudante foi atingido nas costas e perdeu um rim por conta de tiro. Já o motorista por aplicativo não foi atingido pelo disparo, mas se feriu com a queda da moto.