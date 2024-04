Sem câmeras e sem testemunhas ouvidas: como foi a ação da PM com 56 mortes

Os boletins de ocorrência são um 'copia e cola', que seguem o mesmo roteiro. Há uma série de elementos que nos leva a crer que não tem ocorrido confrontos. Como há confronto se apenas um lado atira?

Cláudio Silva, ouvidor das polícias de SP

Famílias de mortos pela PM participam de ato no litoral de SP Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Se houvesse imagens das câmeras corporais dos policiais, seria mais fácil constatar o resultado. Ou, a análise da polícia científica para fazer a perícia das mortes no local dos supostos confrontos. Outra informação se repete nos boletins relatados pela PM: as vítimas teriam sido resgatadas com vida, mas não resistiram aos ferimentos a caminho do hospital.

Sem os corpos no local dos disparos, a perícia fica impossibilitada de determinar como foi a dinâmica dos tiros dados por policiais e suspeitos, um procedimento de praxe em locais de crime. E, com isso, ficam reduzidas as chances de esclarecimento do caso.

Os registros da PM são repetitivos, falando de troca de tiro, morte, drogas e armas encontradas com suspeitos. É uma repetição que parece uma receita pronta.

Cássio Thyone Rosa, perito criminal e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O mesmo tipo de justificativa foi repetida em 15 casos de mortes questionadas por e-mail pelo UOL entre os dias 5 de fevereiro e 3 de abril à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. As respostas chegaram, em média, 40 minutos depois da pergunta enviada, em reportagens envolvendo as mortes nas ações —em alguns desses casos, a reportagem também teve acesso às ocorrências.