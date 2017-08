UOL mostra área isolada logo após o atentado no centro de Barcelona

O repórter do UOL Gustavo Franceschini mostra uma das áreas isoladas pela polícia depois do atentado na região central de Barcelona. Esta é a região para onde parte dos turistas correu após o atropelamento nas Ramblas, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade.

Gustavo estava em uma loja de departamentos na região no momento do ataque nas Ramblas, em Barcelona. Primeiro, as portas foram fechadas; minutos depois, os acessos entre os andares dentro da loja também foram bloqueados. Cerca de meia hora depois, a loja foi esvaziada. O incidente gerou correria, e houve relatos de tiroteio na área, após o atropelamento. A polícia mandou todas as pessoas se abrigarem em algum lugar fechado, e a área da praça ficou completamente esvaziada.