Exército dos EUA inicia construção de píer ao largo de Gaza para entrega de ajuda

A campanha militar de seis meses de Israel contra o Hamas devastou a pequena Faixa de Gaza e mergulhou seus 2,3 milhões de habitantes em uma catástrofe humanitária.

Sob condição de anonimato, uma autoridade sênior do governo Biden disse a jornalistas que a ajuda humanitária que chegar pelo píer precisará passar pelos postos de controle israelenses em terra. Isso deve ocorrer, apesar de a ajuda já ter sido inspecionada por Israel em Chipre antes de ser enviada para Gaza. Israel quer evitar que qualquer ajuda chegue aos combatentes do Hamas.

A perspectiva de postos de controle levanta questões sobre possíveis atrasos mesmo após a ajuda chegar à costa. As Nações Unidas há muito se queixam dos obstáculos para receber e distribuir o auxílio em Gaza.

"Posso confirmar que as embarcações militares dos EUA, incluindo o USNS Benavidez, começaram a construir os estágios iniciais do píer temporário e de uma passarela no mar", disse o porta-voz do Pentágono, Major General Patrick Ryder.

As preocupações com o risco de as tropas americanas serem envolvidas na guerra entre Israel e Hamas ganharam força nesta quinta-feira, quando surgiram notícias de um ataque de morteiro perto da área onde o píer acabará tocando o solo. Nenhuma força dos EUA estava presente, e Biden ordenou que as forças dos EUA não pisassem na costa de Gaza.

Inicialmente, o píer movimentará 90 caminhões por dia, mas esse número poderá aumentar para 150 caminhões diários quando estiver totalmente operacional. As Nações Unidas disseram nesta semana que o número médio diário de caminhões que entraram em Gaza em abril foi de 200 e que houve um pico de 316 na segunda-feira.